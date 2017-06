Anunt BOMBA facut de BBC! Diego Costa pleaca de la Chelsea: "Conte mi-a spus asta prin SMS!"

Atacantul de 28 de ani a fost informat de antrenorul campioanei ca nu face parte din planurile pentru sezonul viitor!

Diego Costa a anuntat ca pleaca de la Chelsea! Desi a marcat 20 de goluri in 35 de partide in sezonul trecut si a ajutat-o decisiv pe Chelsea sa castige titlul de campioana, Costa a fost informat ca nu face parte din planurile lui Antonio Conte pentru sezonul viitor!

"Sunt jucatorul lui Chelsea dar ei nu ma vor aici. Antonio Conte mi-a spus prin mesaj ca nu voi continua la Chelsea si atat. Conte mi-a spus ca nu se bazeaza pe mine in sezonul viitor.



Relatia mea cu antrenorul a fost rea in sezonul trecut. Este pacat, le-am transmis deja celor din conducerea clubului sa decida" spune Diego Costa.

Acesta si-ar fi dorit sa se intoarca la Atletico Madrid, echipa de la care a fost cumparat de catre Chelsea cu 32 de milioane de lire in 2014. Insa interdictia la transferuri primita de Atletico face revenirea sa fie imposibila.

"Sa stau 5 luni fara sa joc? Nu stiu, este complicat, lumea stie ca iubesc mult Atletico si mi-a placut enorm sa locuiesc in Madrid. Ar fi frumos sa ma intorc dar este dificil sa stau 4-5 luni fara sa joc si urmeaza Campionatul Mondial, sunt multe lucruri de luat in calcul. Trebuie sa joc" a mai spus Diego Costa, citat de BBC.

Diego Costa a fost la un pas sa plece in iarna in China. Chelsea vrea sa-i aduca in atac pe Lukaku sau Morata.