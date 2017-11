Anunt BOMBA al lui Kun Aguero! S-a decis sa plece de la Manchester City: "Acesta este planul meu!" Unde vrea sa joace

Sergio Aguero a anuntat ca sezonul urmator va fi ultimul pentru el la Man City.

Devenit saptamana trecuta golgheterul all-time al celor de la Manchester City cu 178 de goluri (a marcat apoi golul 179 in weekend), Kun Aguero a facut un anunt neasteptat: vrea sa plece de la Manchester City in 2019! El le-a spus acest lucru reporterilor argentinieni intr-un interviu acordat in timp ce se afla la echipa nationala.

"Au aparut informatii ca Milan si Real Madrid ma vor - nu mai stiu unde am citit - si scria ca <au stricat visul lui Independiente>. Dar ideea este ca planul mereu a fost sa ma intorc la Independiente dupa ce contractul cu City se incheie in 2019.



Exista optiunea de a prelungi contractul cu inca un an iar acest club este prioritatea mea, dar mereu va fi optiunea mea. Ideea este ca vreau sa ma intorc" a declarat Aguero.