ANCHETAT si CONCEDIAT! Pofta de placinta din timpul meciului l-a costat scump pe grasutul de la Sutton

Povestea frumoasa a lui Sutton United din Cupa Angliei s-a incheiat cu un scandal urias.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Sutton United a fost una din marile surprize ale acestui sezon din Cupa Angliei, dupa ce a ajuns sa se dueleze cu Arsenal pentru un loc in sferturile de finala.

La 45 de ani si cu o greutate de 150 kg, portarul de rezerva al celor de la Sutton a picat in capcana unei case de pariuri, care a fixat cota 8 ca el sa manance o placinta pe banca in timpul meciului.

In minutul 83, dupa ce toate schimbarile fusese efectuate, Wayne Shaw a scos o placinta cu carne si a mancat-o in timp ce ii urmarea pe colegii sai cum se duelau cu Arsenal, care s-a impus cu 2-0.

La final, Shaw a recunoscut ca prietenii sai au pariat bani pe gestul sau, iar Comisia de Integritate din Anglia s-a sesizat si a deschis o ancheta. "Eu si colegii mei nu am pariat, nu avem voie. Dar cativa prieteni da", a recunoscut Shaw dupa meci.

Shaw a fost fortat sa-si dea demisia de sefii clubului Sutton in urma acestui scandal. Daily Mail scrie ca Shaw a inceput sa planga in momentul in care a aflat vestea si si-a cerut scuze in fata colegilor.

"Suntem dezamagiti ca perioada petrecuta de Wayne la noi se incheie astfel si dorim sa-i multumim pentru activitatea lui din club. Ii uram toate cele bune pe viitor", a anuntat Sutton intr-un comunicat.

Shaw a fost devastat la aflarea vestii ca trebuie sa se desparta de clubul sau. In ziua meciului cu Arsenal a tuns gazonul si chiar a aspirat bancile de rezerve, pentru ca vedetele de la Arsenal sa aiba toate conditiile pentru un meci frumos.

"E un om extraordinar, dar cred ca a fost sfatuit gresit. Am vorbit la telefon si plangea in hohote, clubul este era totul pentru el. Dar a inteles ca trebuie sa plece acum", a spus managerul lui Sutton.