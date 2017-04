"Am jucat toata cariera intr-un picior, n-ar trebui sa fie probleme nici acum!" Zlatan s-a trezit la 5 si a postat pe Facebook! Mesaj senzational

Ibrahimovic s-a accidentat la genunchi si e out pana la finalul sezonului.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

'Eu decid cand trebuie sa ma opresc, nimeni altcineva!', e mesajul postat in aceasta dimineata pe facebook de Zlatan.

Ibrahimovic a reactionat dupa zvonurile care anuntau ca isi va incheia cariera din cauza accidentarii de ligamente pe care a suferit-o. Suedezul i-a facut pe fanii sai sa rada in stilul clasic al glumelor cu Zlatan: "Pana acum am jucat intr-un singur picior, asa ca n-ar trebui sa fie nicio problema s-o fac si in continuare'. :)