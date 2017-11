"Alo, Politia? Veniti repede, s-a produs o catastrofa!" Motivul incredibil pentru care sute de fani ai lui West Ham au sunat la politie in acest weekend

Politia din Essex le cere suporterilor echipei West Ham United sa nu mai sune la 999, numarul serviciilor de urgenta din Marea Britanie, dupa fiecare infrangere a formatiei favorite, informeaza mirror.co.uk.

"Sa suni la 999 deoarece West Ham United a pierdut din nou si nu stii ce sa faci este inacceptabil. Este o totala pierdere a timpului vostru", se arata intr-un mesaj al serviciului de urgenta, postat pe Twitter, la mai putin de o ora dupa ce West Ham a pierdut, scor 0-2, duminica, la Watford.

"Ciocanarii" sunt pe loc de retrogradare, 18, dupa ce au obtinut doar noua puncte (din doua victorii si trei rezultate de egalitate), in 12 etape.

Ei nu au mai castigat in campionat din 30 septembrie, strangand sapte esecuri in acest sezon. Dupa al saselea esec, scor 1-4, acasa, cu Liverpool, managerul Slaven Bilici a fost demis si inlocuit de David Moyes. Acesta a debutat pe banca echipei West Ham cu o infrangere, cea din partida cu Watford.



Ringing 999 because @WestHamUtd have lost again and you aren't sure what to do is not acceptable! It is a complete waste of our time. #999foremergenciesonly