Alerta in Anglia ! 

Scene de K1 la derby-ul din Championship

Cativa suporteri a echipei de liga a 2 a engleza, Aston Villa au fost surprinsi batandu-se intre ei, din cauza esecului dureros in fata rivalilor de la Wolverhampton, scor 2-0. Astfel, “Lupii” castiga teren in cursa pentru promovarea in Premier League, distantandu-se la 7 puncte de “Lei”.

Politia engleza a trebuit sa intervina pentru a opri furia fanilor gruparii din Villa Park. De pe 15 August, nu a mai pierdut Aston Villa un meci in deplasare, de la infragerea cu scorul de 2-1 in fata celor de la Reading.

In timp ce, fanii lupilor erau in extaz dupa rasunatoarea victorie, datorita reusitelor jucatorilor Diogo Jota (20 ani ) si Leo Bonatini ( 23 ani).

Liderul lui Nuno Espirito a obtinut un avantaj serios pentru promovarea in Premier League, castigand ultimele 4 jocuri de campionat. De asemenea, acestia au al doilea cel mai bun atac din Championship, cu 21 de reusite, dupa cei de la Hull City.

A fost meciul cu cea mai mare audienta acasa, dupa 1981.