"Aici eu sunt seful!" Scandal intre Mourinho si Pogba! Francezul de 100 de milioane vrea sa PLECE de la United!

Jose Mourinho il considera pe Paul Pogba drept principalul vinovat pentru rezultatele echipei din ultima perioada.

Manchester United tremura pentru locul al doilea in Premier League, iar in Champions League a remizat 0-0 in deplasare cu Sevilla in urma unui joc sters.

Potrivit The Sun, Pogba e nemultumit de rolul defensiv pe care il primeste din partea lui Mourinho si a mers la el in birou sa ii ceara socoteala. Portughezul nu a fost insa impresionat si i-a aratat placuta de pe usa sa, pe care scrie "manager". "Aici eu sunt seful, joci unde te pun", a replicat Mourinho, care are o istorie lunga de conflicte cu vedetele sale.

La urmatorul meci, in Cupa cu Huddlesfield, Pogba nu a facut parte din lot si a anuntat ca e blonav. Apoi a fost rezerva, insa in meciul cu Sevilla a intrat in minutul 17 dupa accidentarea lui Ander Herrera.

Pogba a costat-o pe United 105 milioane de euro in 2016, cel mai scump transfer din lume in acea perioada. Acum vrea sa plece, scrie The Sun, dupa ce a constientizat ca nu se va intelege niciodata cu Mourinho.

Real Madrid e gata sa-l ia, dupa ce a pierdut licitatia cu United in momentul transferului de la Juventus. Spaniolii ar trebui sa achite insa o mare parte din suma cheltuita de englezi cu Pogba, adica peste 100 de milioane de euro.

Ca de obicei, Mourinho e inconjurat de conflicte. In weekend se dueleaza cu Antonio Conte, cel cu care a avut un lung sir de replici acide in ultima perioada.