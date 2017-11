Mai tare ca Liga 1! Inca un manager din Premier League a fost DAT AFARA in aceasta dimineata. Anunt de ultima ora

Al 5-lea antrenor dat afara in acest sezon din Premier League!



Tony Pulis plateste pentru seria de 10 meciuri fara victorie a lui WBA. Clubul a anuntat in aceasta dimineata ca se desparte de el cu efect imediat. In ultima etapa, WBA a pierdut acasa cu Chelsea, 0-4. West Brom e pe 17 in Premier League, cu 10 puncte castigate in 12 etape. West Ham e la un punct in spate si ocupa prima pozitie care trimite in Championship.

Pulis, 59 de ani, era antrenor la WBA din ianuarie 2015. In cariera sa de manager, Pulis a mai antrenat la Bournemouth, Stoke sau Palace.