'Ai prieten?' Raspunsul genial pe care o fata i l-a dat unei vedete din Premier League

A vrut sa agate pe net, dar a primit un raspuns care l-a facut sa-si stearga toate conturile de pe retelele de socializare.

The Sun dezvaluie azi dialogul pe care uruguayanul Gaston Ramirez l-a avut cu un model intr-o discutie pe Instagram. Fotbalistul lui Middlesbrough a intrebat-o pe fata daca are prieten, iar raspunsul a venit rapid. 'Nu am, dar tu ai!', i-a spus modelul, dupa care i-a atasat o captura a profilului de Wikipedia in care apar detalii despre casnicia lui Ramirez si faptul ca a devenit recent tatal unui copil. Ramirez si-a dat seama ca discutia ar putea ajunge in presa, asa ca si-a inchis toate conturile de pe retelele de socializare. N-a fost suficient de rapid. Fata a trimis capturi ale conversatie catre The Sun, care a publicat totul.

Gaston Ramirez a mai jucat la Southampton si Hull, iar de la inceputul anului a ajuns la Middlesbrough. In nationala Uruguay-ului, are 41 de meciuri.