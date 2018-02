AFACEREA ANULUI facuta de Arsenal! Poate incasa peste 200 de milioane de euro de pe urma sponsorilor!

Arsenal a semnat o noua intelegere cu sponsorul sau.

Potrivit Daily Mail, directorul executiv al celor de la Arsenal, Ivan Gazidis, a semnat un nou parteneriat cu Fly Emirates valabil pe 5 ani, iar afacerea a fost descrisa ca fiind cea mai longeviva si profitabila intelegere pe care a avut-o Arsenal in toata istoria sa.

Cei de la Fly Emirates vor sponsoriza tricourile oficiale si cele de antrenament al celor de la Arsenal pana in sezonul 2023-2024. Contractul ii va aduce incasari de 40 de milioane de lire pe an. Acestia au parteneriate cu Fly Emirates inca din anul 2006. Pana anul acesta, Arsenal avea incasari de 30 de milioane de lire pe an.

"Colaborarea cu sponsorul nostru este cea mai longeviva din Premier League si una dintre cele mai lungi parteneriate din sportul mondial. Emirates ne demonstreaza inca o data ca putem avea incredere in ei, iar sponsorizarile si investitiile lor ne vor ajuta sa castigam cat mai multe trofee si sa aducem bucurie fanilor nostri din intreaga lume." , a spus directorul executiv, Ivan Gazidis.

Fly Emirates mai este ,de asemenea, sponsor si la echipe precum, Real Madrid, Benfica, AC Milan, PSG, Hamburg si Olimpiacos.