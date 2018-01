Acord TOTAL al lui Alexis Sanchez cu Manchester City! Suma uluitoare pe care o va incasa cand semneaza contractul

Alexis Sanchez va semna cu Manchester City!

Conform lui Gianluca DiMarzio, Alexis Sanchez a ajuns la un acord cu Manchester City pentru un contract pe 5 ani cu un salariu de 13 milioane de lire sterline pe an! Cum jucatorului chilian ii expira intelegerea cu Arsenal in vara, cei de la City au putut sa negocieze direct cu jucatorul.

Momentan, cei de la Manchester City nu au ajuns la un acord si cu Arsenal pentru ca transferul sa aiba loc in aceasta vara. City ofera de 20 de milioane de lire, insa cei de la Arsenal doresc 35 de milioane de lire cu toate ca jucatorul este in ultimele 6 luni de contract!

Alexis Sanchez va primi si o prima la semnatura in functie de momentul in care va ajunge la City - daca semneaza in iarna, Alexis va incasa 15 milioane de lire. Daca va ajunge abia in vara, suma pe care o va incasa atacantul de 29 de ani va fi de 30 de milioane de lire!