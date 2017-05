ACityUnited! Gestul minunat al celor doi granzi din Manchester dupa atentat! Ce au anuntat astazi

Cluburile Manchester United si Manchester City vor dona 1,5 milioane de euro pentru victimele atentatului de la Manchester Arena

Manchester United si Manchester City vor face aceasta donatie in contul asociatiei "Manchester Emergency Fund", creata pentru a ajuta familiile victimelor atentatului din 22 mai.

Un numar de 22 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 119 au fost ranite in urma atentatului sangeros care a avut loc luni noaptea la Manchester Arena.

City and United combine to donate £1 million to We Love Manchester Emergency Fund. #ACityUnited https://t.co/dPWdZVfzND