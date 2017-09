"A ruinat meciul!" Faza horror care a provocat o multime de controverse! Cum a primit rosu Mane cu Man City

Unul dintre marii rivali ai lui Liverpool a acuzat arbitrul pentru decizia luata.

In minutul 36 al partidei de pe Etihad dintre Manchester City si Liverpool, 2 echipe neinvinse in startul sezonului, a avut loc cel mai controversat moment al meciului. O pasa lunga spre Mane, aflat in pozitie corecta, a fost respinsa cu capul de catre Ederson cu capul.

Portarul lui Man City era la 20 de metri de poarta si a fost lovit in plin de catre Mane, cel care a ridicat mult piciorul, nestiind ca Ederson a iesit din poarta. Portarul lui City a fost lovit puternic si a primit ingrijiri medicale mai bine de 8 minute inainte de a fi inlocuit de Bravo.

Arbitrul a decis imediat sa-i acorde cartonas rosu lui Sadio Mane. Decizia a fost contestata, surprinzator, de Gary Neville in analiza Sky Sports. Cunoscut ca fiind fan al lui Manchester United, echipa la care a jucat multi ani, Neville a spus ca aceasta decizie a stricat echilibrul meciului.

People who don't think is a red card are either blind, deluded or called Gary. #Mane pic.twitter.com/E3dXWSg3Mi — Piers Morgan (@piersmorgan) September 9, 2017

Well said, @GNev2: "I'm sorry Jon Moss, you've just ruined a spectacle there."

Absolute nonsense of a decision. — Dominic King (@DominicKing_DM) September 9, 2017