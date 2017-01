A intors-o ca la Manchester :) Pep Guardiola a vorbit despre declaratia de zilele trecute, legata de retragere

"Retragerea mea a inceput deja", a fost declaratia cu care Pep Guardiola a socat dupa meciul castigat zilele trecute de Manchester City in fata lui Burnley.

Antrenorul spaniol a surprins cu o declaratie facuta la conferinta de presa de la finalul partidei City 2-1 Burnley. Acesta a spus ca "retragerea sa a inceput" si a lasat sa se inteleaga ca City ar putea fi ultima echipa din cariera sa. Pep a zis ca nu stie ce va face dupa ce isi va incheia contractul cu echipa din Manchester.

La cateva zile distanta, Guardiola a vorbit din nou pe seama acestui subiect.

Pep si-a schimbat pozitia si a spus ca are de gand sa mai antreneze o perioada destul de lunga. De un lucru e, insa, sigur: nu va antrena 60 de ani.

"Am 45 de ani, nu ma voi retrage cu siguranta in trei ani. Imi iubesc meseria si sunt in locul perfect pentru a profesa. Anglia este obiectivul oricarui antrenor.

Nu voi antrena insa 60 de ani. Vreau sa fac si altceva in viata. Acum, nu ma gandesc insa la nicio retragere", a spus Pep.