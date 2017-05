A inceput DEMOLAREA White Hart Lane! Cum arata acum stadionul la 24 de ore de la victoria cu United

Spurs a batut-o cu 2-1 pe Manchester United. Muncitorii angajati pentru construirea noii arene n-au asteptat decat 12 ore si s-au apucat de treaba. White Hart Lane si-a pierdut deja mii de scaune si o barte importanta din gazon. In acelasi loc va fi ridicat noul stadion. Proiectul ajunge la 1 miliard de euro. Arena va fi gata la timp pentru sezonul 2018-2019 din Premier League. Campionatul viitor, Spurs se muta pe Wembley.



