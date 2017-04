A calificat-o pe United in semifinalele UEL si castiga 20.000 lire pe saptamana. Rashford: "Maica-mea inca ma cearta cand joc fotbal in casa" :)

Citeste si - Cutremur in Premier League. Garda financiara a facut razie la doua cluburi si a retinut un conducator

Unul dintre pustii momentului in fotbalul european, alaturi de jucatori precum Mbappe, Lemar ori Delle Ali, Marcus Rashford ar putea deveni cel mai bine platit tanar fotbalist. Cu un contract actual de 20.000 de lire pe saptamana, atacantul de 19 ani este pe drumul catre semnarea unei intelegeri care i-ar aduce mai bine de dublul sumei: pana la 50.000 lire pe saptamana.

Cu un salariu care ii permite sa isi faca toate poftele si sa stea intr-o locuinta cu sala de sport si piscina, Rashford nu scapa insa de gura mamei. Pustiul a povestit intr-un interviu acordat The Telegraph ca inca are parte de mici certuri din partea parintilor.

"Eh...mama inca mai tipa la mine. Se intampla sa mai joc fotbal prin casa, sa mai sparg lucruri. Dar ce pot sa fac? Fotbalul este viata mea, de ce sa ma schimb?

Si cand eram copil, jucam fotbal pe unde apucam. Pe strada, prin parcari, iar alteori patrundeam printr-o gaura din gardul scolii si jucam acolo", a povestit tanarul de 19 ani.

"Si acum merg cu prietenii la fotbal, insa nu mai pot sa o fac atat de des ca inainte. Acasa, joc cu fratii mei", a mai spus el.

Marcus Rashford a jucat pentru Anglia la EURO 2016 si este considerat deja om de baza in lotul selectionatei Albionului. Atacantul a calificat-o pe Manchester United in semifinalele UEFA Europa League, cu un gol marcat in prelungiri in poarta lui Anderlecht.