Caz SOCANT pentru o vedeta din Premier League: "Ne-a zis ca o sa-si inventeze o accidentare daca nu-l lasam sa plece!" Unde vrea sa joace Payet

Dimitri Payet nu mai vrea sa ramana la West Ham!

Jucatorul refuza sa se antreneze si sa mai intre pe teren pentru echipa lui Bilic, iar intr-o intalnire cu sefii clubului a transmis ca e gata sa inventeze o accidentare in cazul in care se apeleaza la el.

"Ne-a zis ca se gandeste la orice daca nu-l lasam sa plece, inclusiv sa-si inventeze o lovitura ca sa nu joace", a dezvaluit o sursa de la West Ham pentru Mirror.

Londonezii au fost socati cand au auzit felul in care Payet pune problema, iar jucatorul a intrat in greva pana la solutionarea cazului sau.



"Discutia cu el m-a facut sa fiu trist, furios. Dimitri mi-a spus ca nu va juca pentru acesc club, asa ca trebuie sa gandesc urmatorul meci fara el. Nu se va antrena alaturi de colegi. Pozitia lui West Ham e aceeasi, Payet nu e de vanzare", a declarat managerul Bilic.

Payet, 29 de ani, a fost cumparat de la Marseille in 2015 in schimbul a 13 milioane de euro si e dorit acum inapoi de francezi, care au facut o propunere de 23 de milioane, refuzata insa de West Ham. Englezii for sa-l convinga sa mai ramana cel putin pana in vara pentru a-si imbunatati pozitia din clasament. Conform surselor Mirror, Payet insista pentru transfer in special din cauza faptului ca sotia sa nu s-a adaptat la viata din Londra si ar vrea din nou sa traiasca la Marseille.