6 miliarde de lire pentru drepturile TV ale Premier League? Vineri este ziua decisiva! Facebook si Amazon pot produce marea surpriza

Ziua de vineri e ultima in care gigantii media pot depune oferte pentru drepturile TV ale Premier League. Surpriza poate veni de la Facebook sau Amazon.

14 din cele mai bogate 30 de cluburi din Europa, conform firmei de consultanta financiara Deloitte, vin din Premier League. Practic, un club precum West Bromwich Albion e mai bogat decat Benfica, Valencia sau Sevilla. Iar topul a fost dat peste cap in ultimii ani tocmai datorita incasarilor masive din drepturile TV care se platesc in Premier League.

Ultimul contract de drepturi TV, care au fost achizitionate de Sky si BT in Anglia, a adus celor 20 de cluburi din Premier League 5,1 miliarde de lire! Asta in conditile in care Spania contractul le-a adus echipelor doar 2 miliarde de lire in aceeasi perioada. O diferenta enorma, mai ales ca schema de distributie a banilor e diferita, iar Barcelona si Real Madrid iau grosul an de an.

Oferta de 6 miliarde de lire?

In ultimii ani, fanii au criticat dur cresterea preturilor biletelor de intrare la meciuri, dar si faptul ca partidele sunt programate exclusiv in functie de interesul Sky si BT, televiziunile care au achizitionat drepturile TV ale Premier League. Insa cluburile au devenit usor “prizoniere” ale acestui sistem, avand in vedere ca fiecare echipa primeste minimum 84,4 milioane de lire, partea comuna a drepturilor, in timp ce campioana Chelsea a incasat 153,2 milioane, avand cele mai multe meciuri televizate in sezonul precedent.

Totusi, interesul fata de Premier League e unul urias atat in Insula, cat si in strainatate, iar noua licitatie privind drepturile de televizare ale meciurilor atrage un interes imens. Primele oferte pentru noua perioada, 2019-2022, in care vor fi cedate aceste drepturi vor putea fi facute pana vineri, iar surse din piata, citate de The Guardian, sustin ca Sky si BT se vor bate din nou de la egal la egal pentru a le achizitiona.

Conform Bloomberg, pretul drepturilor TV pentru urmatoarea perioada de trei ani din Premier League va creste intre 5,6 si 5,9 miliarde de lire, luand in calcul cresterea meciurilor televizate de la 168 la peste 200. Surse din piata britanica vorbesc despre unele meciuri care urmeaza sa se joace sambata seara, de la ora 21:45, ora Romaniei, dar si marirea numarului de meciuri care au loc vineri seara, partide care au fost introduse deja din sezonul precedent

Apar gigantii digitali?

Premiera vine de la companii digitale puternice precum Facebook sau Amazon. In septembrie 2017, CEO-ul lui Manchester United, Ed Woodward declara pentru The Guardian ca este posibil ca cele doua companii sa liciteze pentru drepturile TV ale Premier League, urmand sa monetizeze continutul in mediul digital. Amazon a castigat deja drepturile de a difuza 37 de turnee ATP in Marea Britanie si Irlanda, in urma unui deal cu Fox Sports, in timp ce Twitter difuzeaza deja un meci disputat in cursul zilei de joi din sezonul regulat al NFL .