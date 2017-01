Topul celor mai scumpe 10 afaceri facute de Man. United in istorie! Ultimul tocmai a umilit-o pe rivala City

Aproape 200 de milioane de euro a incasat Manchester United din cele mai scumpe afaceri din istoria sa.

Morgan Schneiderlin, proaspat transferat la Everton pentru aproape 30 de milioane de euro, a intrat in TOP 4.

Dupa 18 luni in care nu a reusit sa impresioneze la Manchester United, mijlocasul francez i-a parasit pe Diavolii Rosii pentru Everton.

Schneiderlin a reusit doar un gol in toata perioada petrecuta pe "Teatrul Viselor", iar Jose Mourinho a decis ca acesta nu mai poate ajuta echipa si a luat decizia sa-l vanda.

A fost o mutare cu noroc pentru antrenorul portughez. Fostul sau jucator a fost in teren in umilinta suferita de rivala lui United. Manchester City a pierdut cu 4-0 in fata lui Everton.

Manchester a incasat in schimbul francezului suma de 24 milioane de lire lucru care il trimite pe Schneiderlin intr-un top select al jucatorilor care au plecat de-a lungul timpului de la Manchester United.

TOP 10 DailyMail jucatori vanduti de United

10.Andy Cole

La Blackburn Rovers, in Decembrie 2001, pentru suma de 8 milioane de lire

9.Gabriel Heinze

La Real Madrid, in August 2007, pentru suma de 8.1 milioane de lire

8.Ruud Van Nistelrooy

La Real Madrid, in Iulie 2006, pentru suma de 10.3 milioane de lire

7.Juan Sebastian Veron

La Chelsea, in August 2003, pentru suma de 15 milioane de lire

6.Jaap Stam

La Lazio, in August 2001, pentru suma de 15.3 milioane de lire

5.Danny Welbeck

La Arsenal, in Septembrie 2014, pentru suma de 16 milioane de lire

4.Morgan Schneiderlin

La Everton, in Ianuarie 2017, pentru suma de 24 milioane de lire

3.David Beckham

La Real Madrid, in Iunie 2003, pentru suma de 25 de milioane de lire

2.Angel Di Maria

La PSG, in August 2015, pentru suma de 44.1 milioane de lire

1.Cristiano Ronaldo

La Real Madrid, in Iulie 2009, pentru suma de 80 milioane de lire