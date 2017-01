Scene senzationale la primul meci al Craiovei in 2017! De ce s-au trezit cu fanii pe teren

La primul meci din 2017, oltenii s-au trezit cu fanii pe teren, in Malta. Nu erau ai Craiovei si au oprit meciul cu torte.

Un suporter neamt a intrat la bustul gol pe teren, cu torta in mana, si a oprit meciul Craiovei.



Ceilalti fani ai Fortunei Dusseldorf au aprins si ei torte in tribuna, la amicalul jucat in Malta. Craiova a facut 1-1 cu nemtii din liga a 2-a.



In 2015, adversarii Craiovei au implinit 120 de ani si au aprins orasul, intr-o desfasurare impresionanta de forte.