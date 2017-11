E jale fara Messi! Argentina lui Di Maria, Aguero si Dybala a fost pulverizata de Nigeria

Fara Messi, dar cu Dybala, Aguero, Di Maria ori Banega, Argentina a fost invinsa cu 2-4 de Nigeria, intr-un amical disputat aseara in Rusia, la Krasnodar. Pentru nigerieni au punctat Iwobi, Iheanacho si Idowu.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Argentina a cedat cu 2-4 in fata Nigeriei, dupa ce a condus cu 2-0 in meciul disputat la Krasnodar. Pentru argentinieni au punctat Banega (27) si Aguero (36), in timp ce pentru selectionata africana au marcat Iwobi (52 si 73), Iheanacho (44) si Idowu (54).

ECHIPELE FOLOSITE