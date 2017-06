Australia a dat lovitura de start, Brazilia a inscris in secunda 10. Jucatorul care a batut recordul lui Neymar de la JO

Brazilia a avut nevoie de doar 10 secunde pentru a recupera mingea de la australieni si a inscrie in amicalul disputat la Melbourne.

Sudamericanii intalnesc de la aceasta ora nationala "cangurilor" in fata a peste 80.000 de spectatori. Primul gol al partidei a venit dupa doar 10 secunde, fiind marcat de Diego Souza, de la Sport Recife.

Souza (31 de ani) a marcat mai repede decat Neymar, cel care a stabilit in 2016 un record al Jocurilor Olimpice, marcand dupa doar 15 secunde intr-un meci cu Honduras.

GOAL BRAZIL! In just 13 seconds, Brazil score the first goal of the night. #AUSvBRA #9WWOS pic.twitter.com/9VN7icBCD8