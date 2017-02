VIDEO Show TOTAL la Super Bowl! Patriots, a cincea victorie din istorie! Tom Brady, din nou MVP! 

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

New England Patriots a castigat pentru a cincea oara in istoria sa finala Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) - Super Bowl -, cel mai important eveniment sportiv al anului in Statele Unite, invingand cu 34-28 dupa prelungiri formatia Atlanta Falcons, duminica seara pe stadionul NRG din Houston (Texas), in fata a 77.054 spectatori.

Patriots a reusit cu aceasta ocazie cea mai spectaculoasa rasturnare de scor din istoria Super Bowl-ului, obtinand victoria dupa ce a fost condusa cu o diferenta de 25 de puncte (28-3) in cel de-al treilea sfert al partidei.

Cel mai valoros jucator al finalei (MVP) a fost desemnat coordonatorul de joc al lui New England, Tom Brady (39 ani), care a devenit cu aceasta ocazie primul "quarterback" care a castigat de cinci ori in cariera sa Super Bowl-ul, in cinci finale disputate.

Antrenorul lui Patriots, Bill Belichick, si-a trecut la randul sau in palmares al cincilea titlu de campion al NFL, fiind primul tehnician care reuseste aceasta performanta.

La pauza meciului a avut loc traditionalul spectacol de Super Bowl, sustinut anul acesta de diva pop Lady Gaga, care a facut un apel la toleranta si incluziune, interpretand cateva melodii cu iz patriotic, precum "God Bless America" sau "This Land is Your Land", pe langa succesele sale "Born This Way" si "Just Dance".

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, care a pronosticat victoria formatiei New England Patriots inaintea finalei, a salutat, printr-un mesaj postat pe Twitter, "incredibilul come-back al lui Patriots".