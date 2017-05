Valahu a lovit din nou. Cu un deget a tras o masina pe care un campion la fitness a facut flotari.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Radu Valahu si-a unit fortele cu Narcis Cernea, un antrenor de fitness, as in flotari.

"In ziua in care o sa mor o sa ma duc la sala ca sa mor in forma", spune Valahu

Valahu se antreneaza la skandenberg cu sotia lui si si-a propus sa traga un avion de 80 de tone, plin cu pasageri.