Un roman a parcurs 8000 de KM cu o barca veche de 40 de ani! Urmatoarea provocare: ocolul planetei in 300 de zile! VIDEO

Un bunic din Romania a dus la capat aventura extrema si a traversat singur Atlanticul.

Sorin a plecat din Gibraltar pana in Caraibe, 8000 de kilometri, cu barca sa veche de 40 de ani.

A slabit 10 kilograme si arata ca Mos Craciun la intoarcerea acasa.

"Am ramas sanatos fizic dar si psihic, ca singuratatea asta 71 de zile dauneaza. Dupa prima furtuna, mi-a dat mult de gandit si am stat mult indoit.. ce sa fac, plec, ma opresc?"



2 luni au fost cat un veac de singuratete in mijlocul oceanului. Sorin vrea sa-si implineasca cel mai mare vis - inconjurul lumii in 300 de zile.