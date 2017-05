Tiger Woods, ARESTAT! Cel mai mare star din golf a fost prins beat la volan

Tiger Woods are noi probleme.

La cativa ani dupa ce s-a internat intr-o clinica pentru a-si trata dependenta de sex, Tiger Woods e in fata unui nou scandal public.

De aceasta data, faimosul jucator de golf a fost arestat pentru ca a fost prins beat la volan in Jupiter, Florida. Cel mai probabil, Woods va plati o amenda si va fi condamnat la ore de munca in folosul comunitatii.

Este a doua oara cand Woods este prins la volan sub influenta alcoolului. in 2009, dupa ce s-a despartit de Elin Nordegren, Woods a plecat de acasa si si-a lovit masina, Cadillac Escalade, de un hidrant si de un copac.

In varsta de 41 de ani, Woods a fost operat pentru o afectiune la spate in 19 aprilie si nu va mai evolua in acest sezon.