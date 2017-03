Surpriza de proportii in snooker: un iranian a ajuns in premiera in semifinalele unui turneu de puncte

Super-performanta la Openul Chinei pentru singurul jucator profesionist de snooker al Iranului: Hossein Vafaei Ayouri va juca in semifinale, impotriva dublului campion mondial, Mark Williams.

Singurul jucator profesionist de snooker al Iranului a reusit o super-performanta in China: l-a invins pe Judd Trump, cu 5-3, si este la doi pasi de trofeu, dupa ce si-a asigurat locul in semifinalele turneului.

Hossein Vafaei Ayouri a reusit, la 22 de ani, meciul carierei in fata unui jucator in mare forma. Judd Trump a intrat pe tabloul de la Openul Chinei cu o serie de trei finale consecutive jucate, iar cu o zi inainte de partida din sferturi, isi trecuse in palmares al treilea break maxim al carierei.

Pornit cu sansa a doua in partida, Ayouri s-a desprins rapid pe tabela, la 2-0, nu s-a lasat intimidat de revenirea lui Trump, care l-a egalat la 3-3, si a incantat fanii cu doua break-uri mari, de 100 si 106 puncte.

RESULT | A huge moment for Iran's Hossein Vafaei, taking out defending champion Judd Trump to reach his first ranking semi final! #ChinaOpen pic.twitter.com/8xIxMXwf5x — World Snooker (@WorldSnooker1) March 31, 2017

Iranianul este jucator profesionist din 2012, iar in 2014 devenea campion mondial, la U-21. La inceputul sezonului, Ayouri a reusit un alt parcurs bun, pana in sferturile de finala ale Openului Irlandei de Nord, acolo unde Mark King l-a invins cu 5-3.