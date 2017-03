Senzatie! Clubul din Romania care se lauda cu Thiago Alcantara, Deco, Savio si Felipe Melo in echipa

Thiago Alcantara, Deco, Savio si Felipe Melo au venit la Timisoara sa aduca primul titlu din istorie.

Brazilienii cu nume celebre joaca fotbal in sala la echipa infiintata acum doi ani la Timisoara.

Timisoara se lupta la retrogradare in liga intai, dar la fotbal in sala se bate la titlu cu brazilieni, spanioli, sarbi si un finlandez in poarta.

Brazilienii Timisoarei au nume de fotbalisti mari!

"Nu avem nici o legatura, dar este o placere sa am numele Deco", spune Andre Deco.

"Eu am fost primul (Thiago Alcantara) pentru ca sunt mai mare ca el! Din pacate nu suntem rude!", spune si Thiago.



De cand au venit brazilienii, fetele au umplut sala la Timisoara.