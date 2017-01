Sandra Izbasa s-a costumat in "Alice in Tara Minunilor: "Adevarata minune ar fi sa luam medalii la Europene"

Sandra Izbasa s-a transformat in Alice in Tara Minunilor. Dubla campiona olimpica, Izbasa crede ca adevarata minune ar fi ca Romania sa cucereasca medalii la Europenele de la Cluj.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Sandra are 7 titluri europene, dar n-a castigat niciodata in Romania !



"Avem Campionatele Europene, la Cluj, ne dorim sa vina acolo, in numar cat mai mare, oamenii din tara si din afara, sa-i sustina, atat pe baieti cat si pe fete, sa castige cat mai multe medalii, ca-n tara minunilor, nu?"