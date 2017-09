Proteste fara precedent in SUA, la adresa lui Donald Trump! Cum l-au sfidat jucatorii din NFL

Donald Trump le-a declarat razboi jucatorilor de culoare din NFL.

Acestia s-au pus in genunchi in momentul intonarii imnului, in semn de protest fata de rasismul din SUA.

Trei echipe nu au iesit deloc de la vestiare in timpul imnului, iar jucatori albi importanti in frunte cu Tom Brady au stat in picioare, insa cu bratele incrucisate, in semn de solidaritate fata de colegii lor.

Presedintele american Donald Trump este criticat de vedete ale sportului dupa ce a decis sa retraga invitatia la Casa Alba a campioanei din NBA, Golden State Warriors, si a afirmat ca jucatorii din NFL care protesteaza in timpul intonarii imnului la meciuri ar trebui sa fie dati afara.

Vineri, unul dintre componentii Golden State Warriors, Stephen Curry, a declarat ca intentioneasa sa spuna "nu" atunci cand echipa se va strange pentru a decide daca il va vizita la Casa Alba pe Donald Trump. Echipa Golden State Warriors poate "inspira o schimbare" refuzand sa il intalneasca pe presedinte, a adaugat Curry.

Donald Trump a reactionat, sambata, printr-un mesaj pe Twitter: "Venirea la Casa Alba este considerata o mare onoare pentru o echipa campioana. Stephen Curry ezita, astfel ca invitatia este retrasa!".

Mesajul lui Trump a venit si dupa ce presedintele american a mai avut un derapaj, el afirmand, la un miting in Alabama, ca jucatorii din NFL care au decis sa ingenuncheze in semn de protest la meciuri, in timpul intonarii imnului, ar trebui sa fie dati afara: "Nu v-ar placea sa-i vedeti pe acesti patroni din NFL, atunci cand cineva nu ne respecta drapelul, spunand: «Da-l pe acel fiu de catea afara. Afara? Este concediat. Este concediat!"».

LeBron James, star al echipei Cleveland Cavaliers, a reactionat dur dupa mesajele lui Trump, numindu-l pe presedinte "vagabond", iar LeSean McCoy, de la Buffalo Bills, a fost si mai dur, el calificandu-l pe Donald Trump drept "dobitoc": "Este foarte trist... presedintele nostru este un dobitoc".

"Comentarii precum cel al lui Trump arata lipsa de respect fata de NFL", a afirmat si Roger Goodell, reprezentant al NFL.

Chris Paul, component al echipei Houston Rockets si presedinte al sindicatului baschetbalistilor din NBA, a scris pe Twitter ca Trump ar trebui sa se abtina: "Avand in vedere tot ce se intampla in tara noastra, de ce te concentrezi pe cine ingenuncheaza si pe cine viziteaza Casa Alba? #StayInYoLane. si ma indoiesc ca este suficient de barbat sa-i faca pe acei jucatori in fata «fiu de catea»".

Mama lui Colin Kaepernick, primul jucator din NFL care a protestat la intonarea imnului fata de felul in care sunt tratati oamenii de culoare in SUA, a postat un mesaj dupa ce Trump i-a facut pe sportivii protestatari “fii de catea”: “Asta inseamna ca eu sunt o catea mandra!”.

“Un presedinte al carui nume in sine creeaza diviziune si furie, ale carui cuvinte inspira disensiune si ura, nu poate face America din nou mare”, a notat si Kobe Bryant pe retelele de socializare.

Golden State Warriors a anuntat, intr-un comunicat, ca accepta faptul ca nu va ajunge la Casa Alba, insa a precizat ca va profita de deplasarea din februarie la Washington (la 28 februarie Golden State intalneste Washington Wizards) pentru a celebra "egalitatea, diversitatea si incluziunea". "Consideram ca nimic nu este mai american decat dreptul de exprimare libera in privinta problemelor pe care cetatenii le considera importante. Suntem dezamagiti ca nu am avut oportunitatea de a ne impartasi punctul de vedere in privinta problemelor pe care le consideram important de abordat. in locul vizitei la Casa Alba, am decis ca vom profita constructiv de vizita noastra in Capitala, in februarie, pentru a sarbatori egalitatea, diversitatea si incluziunea">.