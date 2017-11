Primul stadion din lume cu PISCINA in loc de peluza! Fanii se racoresc in timp ce vad meciul! FOTO

Organizatorii spera sa atraga in felul asta mai multi spectatori.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Australienii incearca sa atraga mai multi oameni la cricket, iar pentru asta au montat o piscina in zona uneia dintre peluze ale stadionului Gabba Brisbane. Spectatorii care isi vor cumpara bilet la piscina vor avea acces la un bar si se vor putea racori in costum de baie in timp ce urmaresc meciul. arena va gazdui un test important pentru atsralieni joi impotriva echipei Angliei. Britanicii se tem ca jucatorii vor fi distrasi cand vor vedea spectatori in costume de baie in timpul partidei.

"E o problema, aceasta imagine este o distractie pentru jucatori. Dar poate fi si un contrast, spectatorii vor fi mai bine dispusi si vor renunta la abuzurile la care ii supun uneori pe jucatori", spune Simon Hughes, jucator de cricket si scriitor.



Stadionul Gabba le poarta noroc australienilor. Ei n-au mai pierdut un test la cricket acolo din 1988.

Inaugurata anul trecut in decembrie, piscina are o adancime de doar un metru si ofera spatiu pentru 140 de persoane. Peste 1400 de persoane au asistat la partide de cricket din piscina de la inaugurare si pana acum.