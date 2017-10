Ponor se retrage! Ce cariera vrea sa urmeze tripla campioana olimpica

Ponor nu s-a calificat in nicio finala la Montreal si la 30 de ani a decis sa se retraga.

La o zi dupa primirea triumfala de care a avut parte Halep, gimnastii Romaniei s-au intors in anonimat de la mondiale. N-au luat nicio medalie, iar Ponor vrea sa se faca antrenoare!



"Sufletul imi e greu cand spun ca nu mai continui, dar la un moment dat vine vremea cand trebuie sa spui stop sunt convinsa ca as fi putut sa mai continui, si sunt convinsa ca as putea sa mai fac atat barna cat si sol", a declarat Catalina Ponor.

Tripla campioana olimpica nu vrea sa stea departe de gimnastica.

"Acum sa dea Dumnezeu sa fiu o antrenoare buna".

Dragulescu nu renunta la visul sau si vrea aurul olimpic la Tokyo, in 2020.

"Pentru mine personal a fost un an bun, am cucerit 2 medalii la european, la mondiale o finala si un loc 4", a declarat Dragulescu.