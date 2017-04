McGregor a DEVASTAT o camera de hotel! Party 5 zile si 5 nopti, apoi s-a urcat cu picioarele pe un Rolls. FOTO

Conor McGregor petrece si acum dupa titlul UFC castigat in urma cu 5 luni.

McGregor a mers la Liverpool pentru a asista la faimoasa cursa de cai "Grand National" si s-a cazat la un hotel de 5 stele din centrul orasului timp de 5 zile. Celebrul luptator si prietenii sai au petrecut in fiecare noapte, iar la final au lasat dezastru in urma lor. "Au spart sticle, au lasat mancare peste tot, au distrus scaunele si e plin de chistoace de tigara. Au mai lasat in fiecare camera si cate un steag al Irlandei. A trebuit sa angajam o firma speciala pentru curatenie, este dezastru, petrecere nebuna ca asta nu am mai vazut", a spus managerul hotelului in The Sun.

McGregor mai are probleme si cu o companie de inchiriat auto de lux, dupa ce a postat pe Instagram o poza in care sta cu picioarele pe capota unui Rolls Royce in valoare de 280.000 de euro. "Nu poti sa te urci asa cu picioarele pe ea ca si cum e a ta. Masina este inchiriata, nu le permitem clientilor sa faca ce vor cu ea. O sa-l dam in judecata!", au declarat propietarii firmei pentru The Sun.

McGregor s-a simtit bine in orasul Beatlesilor. "Liverpool, o sa mai venim aici!", e mesajul de ramas bun postat de McGregor pe Instagram.

Liverpool we run your entire city A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Apr 11, 2017 at 1:41am PDT