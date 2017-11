Luptatorul care a luat medalie pentru Romania la Olimpiada, acuzat de legaturi cu ISIS in Rusia!

Luptatorul Albert Saritov, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice si care a devenit cetatean roman in anul 2016, ar fi facut parte dintru-un grup implicat in fapte de terorism, se precizeaza intr-un reportaj difuzat de postul Rusia 24.

Informatiile au fost preluate de Televiziunea Publica. Astfel, jurnalistii rusi acuza academia de lupte „Dmitri Mindiasvili” din Krasnoyarsk ca ar produce luptatori de front, multi sportivi ajungand sa faca parte din grupari paramilitare si din organizatia ISIS, scrie stirileprotv.ro.

In reportajul difuzat de televiziunea rusa apare si numele lui Albert Saritov, care a devenit cetatean roman in anul 2016 si care a participat la Jocurile Olimpice de la Rio sub tricolor, obtinand medalia de bronz. Astfel, el a fost acuzat de presa rusa ca ar fi facut parte dintr-un grup infractional, iar ca fratele sau, Ramazan Saritov, ar fi fost militant cecen, ucis de politie in 2012.

Potrivit sursei citate, din acelasi grup fac parte mai multi sportivi, care ar fi comis atacuri. In mai 2009, Beslam Ceghiev, de doua ori campion mondial la lupte, ar fi intrat in Ministerul de Interne din Cecenia unde ar fi detonat o bomba. In 2014, Ahmed Cickiev, luptator din regiunea Daghestan, ar fi plecat in Turcia sub pretextul participarii la o competitie si ar fi trecut granita in Siria unde s-ar fi inrolat in gruparea ISIS. Un alt luptator, Israel Kasumov ar fi primit o pedeapsa un an de inchisoare pentru ca arvfi promovat gruparea ISIS pe site-urile de socializare, sustine Rusia24.

Sportivul a primit cetatenia romana desi a stat in tara doar doua saptamani si nu cunoaste limba romana sau imnul national.