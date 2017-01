Fratii care pot ajunge impreuna la JO Tokyo! Unul face box, celalalt rugby in 7! VIDEO

Doi frati au in cap un singur gand: sa mearga impreuna la Olimpiada de la Tokyo, dar la sporturi diferite. Unul dintre ei e deja campion mondial!

Mihai Nistor e campion mondial la box. Fratele lui, Ionut, joaca in nationala de rugby in 7. Fratii Nistor se antreneaza impreuna si la box si la rugby. Mama nu l-a lasat si pe Ionut sa ia pumni la box!

Chiar si in joaca, Mihai i-a spart arcada fratelui sau.

Campionul mondial la box a refuzat oferta sa treaca la rugby. Vom merge impreuna la Tokyo, promit fratii Nistor.

"Ar fi un lucru extraordinar, jumatate din familie sa fie la Tokyo la Olimpiada"

"Ar ramane in istorie, in istoria familiei de generatii incolo. Am reprezentat tara, orasul, comuna Berceni".