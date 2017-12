FABULOS! Ronnie O'Sullivan a ADORMIT in timpul unui meci! Cu ce scor s-a terminat partida dupa ce s-a trezit. FOTO

Ronnie O'Sullivan a facut-o si pe asta! A adormit in timp ce adversarul sau era la masa de snooker.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

O'Sullivan unul dintre cele mai excentrice personaje din lumea sportului. El a fost tot timpul inconjurat de controverse, iar acum revine cu o faza de milioane. Ronnie O'Sullivan a adormit in timpul Scottish Open, cand se duela cu chinezul Li Hang.

O'Sullivan spune ca a fost sfatuit de medic sa doarma atunci cand ii este somn. "Daca am nevoie de somn, o sa dorm. Doar asa poti sa fii in forma. DAca ai nevoei de 5 sau 10 minute, atunci trebuie sa le ai. Am reusit sa dorm in total 15 minute in 5 frame-uri. Doctorul meu mi-a zis sa ma odihnesc cat mai tare. O sa imi fac un obicei din asta. E odihna si imi face bine", a spus cel mai cunoscut jucator de snooker pentru Eurosport.

Ronnie O'Sullivan a castigat meciul, desi nu i-a fost usor. S-a impus cu 3-2.