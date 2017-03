Pe urmele tatalui. Mick Schumacher vorbeste in sfarsit: "Este idolul meu! Pentru ca este cel mai bun"

Abia a implinit 18 ani, evolueaza in acest an in Formula 3 europeana, dar viseaza la coroana pe care tatal sau, Michael Schumacher, a cucerit-o de sapte ori: titlul mondial in Formula 1.

Dupa luni intregi in care familia lui Michael Schumacher s-a ferit de aparitii publice, Mick Schumacher a vorbit la microfonul televiziunii germane RTL, la o sesiune de teste programata in Austria.

“Tata este idolul meu, pur si simplu pentru ca este cel mai bun. De aceea este si modelul meu. Vreau sa fiu campion mondial in Formula 1. Cred ca este un vis normal pentru un tanar pilot, dar, in acest moment, nu stiu ce imi rezerva viitorul, voi vedea ”, a spus Mick Shumacher, declaratia sa fiind preluata de Gazzetta dello Sport.

“Imi plac mult duelurile roata la roata si cred ca stiu sa gestionez bine o cursa. In Formula 4, monoposturile sunt rapide. Dar in Formula 3, viteza in viraje este mai mare. Incerc sa acumulez experienta, pentru a putea forta limitele”, isi face singur portretul Mick Schumacher.

“Vreau sa cresc, sa devin mai bun si sa intru pe lista celor mai puternici piloti din lume”, trage concluzia fiul septuplului campion mondial, ranit grav intr-un accident pe o partie de schi din Alpii francezi, pe 29 decembrie 2013.

Mick a debutat pe circuit in 2008, in karting. In 2015, la sezonul de debut in Formula 4, Mick a castigat o cursa si a terminat pe locul 10 in clasamentul general. In 2016 a fost vicecampion in Formula 4, atat in Italia, cat si in Germania.