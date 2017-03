E nascuta in Romania, dar concureaza in Canada. Cine e frumoasa care concureaza cu Bouchard. VIDEO

O romanca ii face concurenta frumoasei din tenis, Bouchard, chiar la ea acasa, in Canada. Alexandra zboara pe patine si a reprezentat Canada la ultimul mondial.

Alexandra are 25 de ani si a invatat sa patineze la Sibiu, orasul natal. S-a mutat in Canada in 2001 si de atunci participa pentru canadieni la marile competitii. Visul ei e sa ia medalie olimpica la patinaj viteza.



Canadienii au urcat-o pe munte pe Alexandra, iar romanca a pozat provocator alaturi de alte sportive sexy din Canada. Si frumoasa canadianca, Bouchard a acceptat in acest an sa pozeze pentru Sport Illustrated.