Comparat cu Bute, considerat viitor campion mondial! Lumea KOMBAT din Romania, devastata de moartea lui Tiru

Inca o drama a lovit lumea sportului! Cel mai promitator luptator de kick-boxing din tara a murit azi-nopate intr-un accident de masina. Era poreclit "noul Bute".

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Razvan Tiru a murit la 20 de ani. Unul dintre cei trei antrenori ai lui, Doroftei, l-a comparat cu Bute. Il vedea campion mondial.

"Te facea tot timpul sa zambesti, oricat de greu ar fi fost antrenamentul. Din pacate... l-am pierdut", spune Doroftei.

Tiru a murit la cateva zile dupa ce Doroftei a scapat dintr-un accident de masina.

Luptatorul a murit pe loc dupa ce s-a ciocnit de o masina de tractare.

Venea de la Buzau la Bucuresti, pentru antrenament. El era la volan. Prietena lui a supravietuit!

"Unul dintre instructorii din sala, a fost apelat de prietena lui Tiru plangand si a spus ca a murit. Noi am privit-o ca o gluma, in prima instanta am zis ca e o gluma proasta. Era garantat campion mondial in doi ani il priveam ca si un camp mondial. Un baiat ca asta nu stiu daca o sa ma mai vad in viata, tremur."

La sala unde se antrena s-a tinut un moment de reculegere.

"Pentru el post mortem il anuntam ca si camp mondial", spune Eduard Irimia.