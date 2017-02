COMEDIE PURA! A ajuns la Mondial fara sa vada zapada in viata lui! Cel mai slab skior din istorie :))

Adrian Solano, skior din Venezuela, a ajuns la Cupa Mondiala de la Lahti, dar nu s-a antrenat niciodata pe zapada. El a ajuns in Europa la inceputul anului cu gandul de a se pregati in Suedia, insa a fost deportat.

"Am ajuns la Paris pe 19 ianuarie si am explicat ca vreau sa ma duc in Suedia pentru a ma antrena. Nu m-au crezut cand au vazut ca sunt din Venezuela si schiez. Le-am spus ca m-am antrenat pe patine cu rotile. Aveam doar 28 de euro la mine si politia m-a acuzat ca vreau sa imigrez deoarece lucrurile merg prost in tara mea", a povestit Solano pentru AFP.

"Astfel, am ratat o luna de pregatire pe zapada, dar nu mi-am pierdut visul", a continuat acesta.

Fara antrenament, Solano a luat startul la Lahti, in proba de 10 km. Performanta sa a devenit comedie si le-a amintit iubitorilor sporturilor de iarna de participarea echipei Jamaicai de bob la Jocurile Olimpice de iarna.

Solano n-a reusit sa termine proba, iar la kilometrul 3.5 avea o intarziere de 28 de minute fata de primul clasat. Sud-americanul a avut mari probleme in a porni in cursa si a suferit mai multe cazaturi.



Adrian Solano might be the worst skier alive ????

But just look at the smile on his face at the end ???? pic.twitter.com/rDygIDEbfj