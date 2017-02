Cel mai original concurs de ski si snowboard din Romania! Peste 100 de concurenti. VIDEO

In Romania, iarna s-a incheiat cu o competitie de schi si snowboard ... altfel! Peste 100 de oameni au infruntat greul pe munte si au oferit imagini spectaculoase!

Concursul unic in Romania a fost o adevarata provocare pe schiori si snowboarderi!

Pana sa coboare pantele, concurentii au dat de greu la urcare. Au mers pe jos 4 kilometri prin zapada pana in varf la 2000 de metri, cu echipamentul in spate!

50 de minute a fost cel mai bun timp inregistrat la urcare!

Si fete si baieti au luat startul in concurs.

In competitia fetelor s-a impus o romanca obisnuita cu frigul si zapezile mari - locuieste tocmai in Alaska!