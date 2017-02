Doi jucatori de ping pong au oferit cel mai lung punct din istorie la Openul din Qatar.

Li Jie si Hitomi Sato au intrat in istoria tenisului de masa cu cel mai lung punct din istorie intr-un meci oficial. Ei au disputat un singur punct in 10 minute si 13 secunde, timp in care au schimbat 766 de lovituri! Punctul nu a fost castigat de nimeni. O minge aruncata in zona de joc a intrerupt schimbul ce parea ca nu se va mai schimba niciodata.