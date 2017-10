BRONZ dupa 9 ani! Motivul pentru care n-a primit medalia la JO de la Beijing

Un roman a primit medalia olimpica dupa noua ani.

Luptatorului i-a cantat si imnul pentru bronzul de la Beijing.



Stefan Gheorghita face lupte si e sotul Corinei Caprioriu de la judo. El a venit in carje sa-si primeasca medalia. La Beijing n-a prins podiumul, dar a primit bronzul dupa 9 ani pentru ca unul dintre medaliati a fost gasit dopat.



"Nu am aceeasi senzatie ca si cum as urca pe podium, dar este un cadou pe care-l accept", a declarat Stefan Gheorghita.