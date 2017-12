Andre Villas Boas si-a dat demisia si renunta la antrenorat! Va fi pilot in Raliul Dakar

Andre Villas Boas a renuntat la postul de antrenor din China pentru a participa la o competitie total diferita.



Fostul antrenor al lui Chelsea si Tottenham si-a dat demisia de la Shanghai SIPG si va lua startul la Raliul Dakar in 2018. Cel supranumit "noul The Special One" nu este complet strain de sporturile cu motor. Unchiul acestuia a fost pilot de top si a participat la raliul din 1982.

"Am vorbit cu prietenul meu Alex Doringer, managerul de la KTM, care mi-a spus ca am nevoie totusi de un an de pregatire pentru a participa si ca ar fi mai bine sa particip cu o masina. Asa ca am luat legatura cu Team Overdrive si iata-ma aici", a declarat Villas-Boas conform The Guardian.

Si in sportul romanesc gasim cazuri de "reconversie profesionala". Cel mai cunoscut este cel al lui Ion Tiriac care a participat la Olimpiada alaturi de nationala Romaniei de hochei, dar apoi a trecut la tenis si a jucat doua finale de Cupa Davis.