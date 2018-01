"Am vrut sa arunc apa pe jos si sa ma lovesc cu capul de podea! Sa para un accident!" Cum a incercat o gimnasta sa scape de abuzurile medicului Larry Nassar

Mattie Larson, fosta componenta a lotului olimpic de gimnastica al Statelor Unite ale Americii, a depus o marturie socanta in timpul procesului medicului Larry Nassar.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Larson a declarat ca a fost dispusa sa se raneasca atat de rau incat sa fie transportata la un spital "civil" doar pentru a evita interactiunea cu medicul lotului olimpic.

Larson spune ca Nassar a inceput sa o abuzeze atunci cand avea doar 14 ani. Larson i-a cerut ajutorul medicului dupa ce a suferit o accidentare la sold, moment in care a inceput calvarul pentru ea.



"Eram dispusa sa-mi fac rau singura pentru a scapa de abuzuri. Eram in baie cand mi-a trecut prin cap sa arunc apa pe jos si apoi sa ma prefac ca am alunecat. Voiam sa ma lovesc cu capul de podea cat de tare puteam si sa ma prefac ca am cazut", a declarat Larson.

Larry Nassar este acuzat ca a abuzat sexual mai multe gimnaste de la lotul olimpic al Statelor Unite ale Americii si a fost condamnat la 60 de ani de inchisoare.