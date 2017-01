A venit cu copilul de 6 luni dupa ea ca sa castige Openul de darts de la Bucuresiti. VIDEO

Inarmata cu biberoane si suzete, o englezoaica a venit cu bebelusul de jumatate de an, sa castige Openul de Darts de la Bucuresti! Femeia a iesit campioana acum 3 ani la noi!

In urma cu un an, Amanda a concurat gravida la Bucuresti. Acum si-a adus si fetita de 6 luni cu ea. Pe langa sagetile pentru darts, cara in geanta si biberoane si suzete!



Colegele din echipa Marii Britanii fac pe bonele, cand Amanda intra in concurs.



O romanca s-a batut cu Amanda pentru titlu la Openul de Darts de la Bucuresti.

Oana s-ar muta din Romania in Anglia... pentru Liverpool. Merge des pe Anfield.