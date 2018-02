(P) Sportingbet intra in echipa partenerilor echipei CFR Cluj

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Operatorul de jocuri online Sportingbet este cel mai nou partener al clubului de fotbal CFR Cluj 1907, logoul uneia dintre cele mai cunoscute case de pariuri din Romania urmand a fi pozitionat pe spatele tricoului deasupra numarului de joc.

Consecventa in sustinerea fenomenului sportiv, Sportingbet este constienta ca implicarea sa trebuie sa aiba un caracter permanent si de la intrarea sa pe piata locala a fost intotdeauna aproape de cluburile ce au ambitia de a urca in atmosfera rarefiata a varfurilor performantei. Prin popularitatea si mediatizarea extinsa de care beneficiaza, fotbalul este sportul care suscita cel mai larg interes si acopera o mare parte din anvergura acoperirii media in cadrul posturilor de sport si a publicatiilor specializate.

In acelasi timp, CFR Cluj 1907 este un club cu o istorie si radacini adanci, aniversand 110 de activitate in editia 2017-2018 a Ligii 1, dar si cu performante remarcabile in scurta sa perioada moderna de prezenta pe prima scena fotbalistica a Romaniei, putand fi considerata cu adevarat o ”echipa a secolului XXI”. Promovata succesiv din Liga 3, CFR Cluj a pasit in Liga 1 in sezonul 2004-2005, pentru ca apoi sa devina in trei randuri Campioana Romaniei – 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, sa castige de trei ori Cupa Romaniei – 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 si sa isi treaca numele pe Supercupa Romaniei in 2009 si 2010.

Beneficiind de sustinerea unui grup deosebit de suporteri si avand o popularitate extinsa, clubul clujean foloseste la maximum toate elementele de care dispune pentru a-si atinge obiectivul imediat, cel de a obtine al patrulea titlu de campioana. Lider al ierarhiei Ligii 1, cu o campanie de transferuri ce a venit sa intareasca o echipa deja cu multa experienta si calitate in exprimare, avand in acelasi timp o conducere tehnica cu multa experienta, CFR Cluj are argumente solide in dialogul cu contracandidatele sale la titlu.

”Pornind de la aceste considerente, optiunea pentru acest parteneriat este una naturala din punctul nostru de vedere”, a declarat Adam Lewis, Group Chief Marketing Officer la GVC Holdings, grupul ce detine brandul Sportingbet alaturi de alte branduri puternice precum bwin, Gamebookers sau nou achizitionatul Ladbrokes. ”Asa cum increderea in fortele proprii, profesionalismul si consecventa ne caracterizeaza serviciile pe care le furnizam clientilor nostri, ne bucuram sa ne asociem imaginea cu un club de prim rang al fotbalului romanesc care isi construieste performanta pe o filozofie similara”, a adaugat Adam Lewis.

Sportingbet este online, la nivel international inca din 1998. Prin decizia ONJN 2303/28.11.2017, licenta pentru teritoriul Romaniei este valabila pana in 30.11.2027. Compania si-a imbunatatit permanent oferta de pariuri sportive online, in aceeasi masura in care o face pentru cei peste 2,5 milioane clienti din peste 200 tari in care opereaza. Afla mai multe pe sportingbet.ro.