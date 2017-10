Pariorii au anticipat deznodamantul grupei din zona Americii de Sud a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018! (P)

Preliminariile Cupei Mondiale din grupa Americii de Sud se decid miercuri dimineata, de la orele 02:30, atunci cand Radamel Falcao, Lionel Messi, Alexis Sanchez, Jefferson Farfan si Lucas Barrios se vor lupta pentru calificare in aceasta ultima runda de foc, in care Brazilia si Uruguay sunt singurele formatii fruntase care pot sta linistite.

Specialistii au analizat toate cele 5 partide ale rundei decisive si ne-au furnizat o serie de avancronici si sugestii de ponturi interesante, care pot fi jucate la cele mai bune cote la agentiile de pariuri sportive online propuse mai jos.

Paraguay vs Venezuela

Daca Venezuela este iesita de multa vreme din calculele calificarii, ocupand ultimul loc in grupa, avand cea mai slaba aparare dintre cele 10 formatii care s-au intrecut in aceasta disputa, Paraguay a reusit doua victorii in deplasare in ultimele 3 runde si a ramas in carti. in ultimul meci, pe terenul Columbiei, Paraguay era condusa cu 1-0, insa Cardozo si Sanabria au reusit sa marcheze de doua ori pe final de meci, in minutele 89 si 92, rasturnand soarta partidei si plecand acasa cu toate cele 3 puncte. in momentul de fata, Paraguay nu depinde numai de propriul rezultat, insa pentru a putea spera la prinderea locului de baraj, elevii lui Ricardo Gareca trebuie sa se impuna in aceasta ultima partida.

1 pauza / 1 final @ 1.80 la Betfair



Ecuador vs Argentina

Chiar daca se afla in acest moment in afara locurilor de calificare, nimeni nu concepe Mondialul din Rusia din 2018 fara Argentina lui Lionel Messi. La prima vedere, meciul cu Ecuador ar trebui sa reprezinte o misiune usoara pentru Pume, intrucat gazdele nu mai au sanse la calificare si au in spate o serie de 5 infrangeri consecutive, insa lucrurile nu stau tocmai asa.

Pe langa faptul ca in meciul tur ecuadorienii s-au impus cu 0-2 pe terenul Argentinei, elevii lui Jorge Sampaoli nu au mai castigat nici un meci oficial in ultimele 4 etape, marcand numai un singur gol pe parcursul acestei serii nefaste. Cert este ca Messi, Di Maria si compania trebuie sa castige la o diferenta cat mai mare de scor pentru a-si putea depasi contracandidatele la golaveraj.

Argentina -1.5 HA @ 2.30 la Unibet



Peru vs Columbia



Desi anumite voci spuneau ca acesta ar putea fi „meciul prieteniei”, intrucat ambele formatii s-ar putea califica cu o remiza in cazul in care Argentina si Peru nu-si vor castiga partidele, acest scenariu pare foarte putin probabil.

intre cele doua national exista o diferenta mare de valoare: daca lotul Peruanilor este estimat la o valoare totala de numai 32 de milioane de Euro, selectionata Columbiei este evaluata la aproape 220 de milioane de Euro. Cu toate acestea, forma gazdelor este una demna de invidiat. Farfan si colegii sai au 3 victorii si doua remize in ultimele 5 partide oficiale, in timp ce oaspetii nu s-au mai impus pret de 3 partide. intr-o partida de totul sau nimic pentru ambele echipe ne asteptam sa vedem goluri de ambele parti.

Ambele marcheaza @ 1.90 la Netbet



Uruguay vs Bolivia



Uruguay poate sa-si asigure locul secund in grupa daca obtine un rezultat de egalitate in acest meci, avand un golaveraj mult mai bun decat Chile si Columbia, singurele doua formatii care ar putea sa-i egaleze la puncte pe elevii lui Oscar Tabarez.

Bolivienii au cel mai slab atac din grupa si nu au reusit sa marcheze decat un singur gol in ultimele 5 deplasari, astfel incat ne asteptam ca Uruguay sa castige acest meci fara prea mari probleme.

Uruguay castiga la zero @ 1.53 la Betano



Brazilia vs Chile



Brazilienii au declarat ca vor da totul pe teren, chiar daca pentru ei meciul nu are miza, lasand sa se inteleaga ca vor respecta competitia, la fel cum au facut-o si in ultimele etape, desi isi asigurasera calificarea inca de la inceputul primaverii. Neymar si compania au remizat in ultimele doua partide, 1-1 in Columbia si 0-0 in Bolivia, insa tinand cont ca au pierdut meciul tur in deplasarea din Chile, ne asteptam ca Selecao sa nu se predea prea usor in aceasta partida.

Ambele marcheaza @ 1.70 la Sportingbet



