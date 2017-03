(P) Vrei sa castigi la pariuri? Urmeaza cele 3 reguli de aur propuse de Cadar Marius

Invata cele 3 reguli propuse de Cadar Marius si vei incepe imediat sa castigi mai mult la pariuri!

1. Specialistul Cadar Marius spune ca gestionarea banilor este fundatia pe care pariorii trebuie sa-si construiasca succesul. Stabilirea unui buget lunar trebuie sa fie o prioritate, dupa care urmeaza, in mod natural, definirea unei strategii de money management – sau gestiune a mizelor.

2. "Joaca bilete cu 1-4 selectii, care au o cota totala cuprinsa intre 2 si 6. Incearca sa alegi cat mai multe pariuri individuale si sa te specializezi pe un sport si cateva campionate. Nu paria pe ce nu cunosti si nu copia orbeste ponturile altora", au fost cuvintele pariorului care are o experienta de peste 15 ani in domeniu.

3. Fondatorul celei mai mari si mai active comunitati de pariori de la noi din tara ne-a dezvaluit faptul ca succesul in pariuri poate fi obtinut numai de jucatorii care au conturi deschise la mai multe agentii, si care pot benficia astfel de cele mai bune cote atunci cand plaseaza fiecare pariu.

Explicatii detaliate, insotite de exemple concrete si de sfaturi nepretuite gasiti in cartea electronica recent publicata de Cadar, GHID 2017 PARIURI ONLINE.

Pentru a dezvolta regula numarul 3 am extras lista caselor de pariuri online recomandate de Cadar Marius pe site-ul PariuriX.com. Pentru a nu-i influenta in nici un fel pe pariori, am decis sa inlocuim numele operatorilor prezentati mai jos cu aliasuri; astfel, pariorii pot decide variantele care ii intereseaza cu adevarat, prin prisma argumentelor furnizate:

Alpha este una dintre primele agentii de pariuri care obtine licenta definitiva de functionare in Romania. Pe langa faptul ca are o oferta atractiva de pariuri live, acest operator permite chiar si plasarea pariurilor pe sporturi virtuale (fotbal, curse de caini si curse de cai), eSports, dar si pe curse (reale) de cai. Agentia surprinde si prin varietatea de oferte propuse jucatorilor in privat, dar si prin numarul impresionant de jocuri de cazinou care pot fi accesate de jucatori.

Beta este una dintre cele mai premiate case de pariuri la nivel mondial, primind titlul de "Operatorul anului" in 2014, 2015 din partea International Gaming Awards si in 2016 din partea EGamingReview. Jucatorii din Romania care se inregistreaza la Beta au ocazia de a practica 4 forme ale jocurilor de noroc, si anume: pariuri sportive, jocuri de cazinou (virtual si live cu dealeri umani), poker si bingo. Jucatorii au acces si la Unibet TV, canalul de difuzare a zeci de mii de partide anual in format live video.

Pariorii care vor sa le incerce pe toate trebuie sa experimenteze si Gama: operatorul care detine cea mai populara platforma de Betting Exchange de pe planeta. Practic, aici pariorii tranzactioneaza cote unii cu altii, iar Gama este numai arbitru. Totusi, sectiunea de Sportsbook este de asemenea destul de atractiva, oferind posibilitatea de a asigura biletele pentru a primi miza inapoi in cazul in care numai o selectie de pe bilet se incheie ca fiind pierzatoare. Aici se pot gasi si alte facilitati utile, dar si propuneri de pariuri inedite.

Delta dispune de cea una dintre cele mai interesante aplicatii de pariuri pentru mobil: aplicatia pentru iOs include o functie care permite navigarea si plasarea pariurilor prin comanda vocala. Aceasta casa de pariuri online publica si o oferta vasta pentru intalnirile din Liga 1, care primesc peste 100 de tipuri de pariuri, printre care se regasesc si cateva optiuni rar intalnite. De asemenea, Delta iese in evidenta si prin numeroasele oferte semi-permanente care ii ajuta pe pariori sa ramana in carti.

Epsilon este o casa de pariuri relansata la sfarsitul anului trecut, care surprinde in prezent printr-o oferta de cote generoase si o interfata de navigare extrem de rapida si intuitiva, recomandata atat pentru incepatori, cat si pentru utilizatorii avansati. Jucatorii au ocazia de a revendica zilnic anumite beneficii si de a participa in cadrul concursului Predictorul Fotbalului – o reincarnare a vechiului Pronosport.

PariuriX.com promoveaza parierea responsabila. Pariurile pot avea consecinte financiare si pot cauza dependenta. Va rugam sa jucati responsabil!

PariuriX.com - 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licenta Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016