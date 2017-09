(P) TOT SPORTUL! ACUM! Vezi toate competitiile transmise de Telekom Sport

Incepand cu 12 septembrie Dolce Sport devine Telekom Sport si, odata cu acest moment, Telekom Sport are ca obiectiv sa fie gazda dumneavoastra intr-o lume a campionilor, definita de pasiune, competitie si frumos.

Avand in spate un intreg concern, Telekom Sport este un grup media

mai pregatit

ca niciodata sa ofere cele mai importante sporturi si cele mai tari competitii

. Impartasind

pasiunea, emotia si dragostea pentru sport, si ridicand totul la nivel de arta, Telekom Sport tinteste catre locul 1, locul rezervat campionilor.

TOT SPORTUL! ACUM!

Un adevarat brand trans media, cu o oferta fara adversar pe piata si cu o tehnologie fara cusur, Telekom inoveaza si transforma informatia intr-un aliat. Fiecare faza, fiecare meci, fiecare competitie, impachetate intr-un nou concept, intr-o noua idee, și oferite fanilor fara niciun fel de bariere.

Acasa, cu televiziunea de la Telekom sau online, si pe mobil prin aplicatia Telekom TV, fanii sportului nu pierd niciun moment din competitiile favorite, putandu-le urmari live in orice moment, oriunde s-ar afla, pe orice device.

Noul site www.telekomsport.ro va invita și intr-o calatorie online. Ne raportam la cerintele pietei, facem un pas in plus inspre social media și incercam sa inovam intr-un domeniu in care nu exista limite. www.telekomsport.ro devine astfel un canal media important, un site care tintește performanta și calitatea. Vom avea cea mai rapida și curata informatie, o abordare grafica moderna si vom fi un veritabil videonewspaper. Cele mai importante faze, precum si competitii, vor putea fi vazute pe www.telekomsport.ro





Si pentru ca Telekom Sport inseamna in primul rand calitate, calitatea porneste desigur de la continutul sportiv pe care vi-l ofera. La Telekom Sport aveti parte de tot sportul pe care vi-l doriti – cele mai tari campionate din fotbalul european, cele mai spectaculoase curse auto, cele trei mari sporturi profesioniste americane, cel mai bun handbal din lume și cei mai tari tenismeni, toate fac parte din familia noastra.

FOTBAL

· Champions League

Incepem desigur cu cel mai frumos fotbal de pe Pamant – Champions League competitia regina si de departe cea mai importanta intrecere intercluburi. Este alaturi de noi inca de la lansare, iar Telekom Sport este singura televiziune din Romania care transmite toate meciurile din campionat.

· Europa League se vede de asemenea integral pe canalele noastre.

· Orgoliile si pasiunile din Liga 1 nu aveau cum sa lipseasca. Toate meciurile sunt in direct la Telekom Sport. Cupa Romaniei si Cupa Ligii intregesc o oferta puternica, dar care nu se termina aici pentru ca urmeaza cele mai tari campionate din Europa.

· Premiere League

Telekom Sport transmite in exclusivitate meciurile de duminic a din cel mai bogat şi mai vechi campionat din lume , Premier League.

· La Liga

Ronaldo si Messi sunt principalele ingrediente ale superfotbalului din La Liga. Nici nu poate fi altfel intr-un campionat in care se bat pentru titlu Real, Barcelona, Atletico sau Sevilla.

· Cupa Frantei

Oferta fotbalistica este continuata de trei cupe, cele mai spectaculoase din Europa.

Cand ai un sistem eliminatoriu la startul c aruia se aliniaza echipe precum Olympique Marseille, Paris Saint Germain, AS Monaco sau Lyon, obtii o competitie de vis.

· Cupa Germaniei

Urmeaza demonstratii de rigoare și disciplin a nemteasca in meciurile din Cupa Germaniei,

· Cupa Angliei

FA Cup, sau Cupa Angliei, este cea mai veche competi tie de fotbal din lume , se vede la Telekom Sport

· Nationala Germaniei

In exclusivitate la Telekom Sport, iubitorii fotbalului de cea mai bun a calitate pot urmari meciurile campioanei mondiale Germania.

AUTO

· Formula 1

Urm arește alaturi de milioane de fani din intreaga lume spectacolul celei mai cunoscute competitii a sporturilor cu motor, Formula 1

· Formula 2, GP3 si Porsche Supercup

· WRC

Pe asfalt sau pe pietri ş, prin noroi sau prin praf, pe gheata sau pe zapada, cei mai buni piloti ai lumii se bat pentru titlul mondial si accesul in “Marele Circ”. Fara tribune, fara piste, fara limite, in lupta continua cu timpul. Si toate se intampla in exclusivitate la Telekom Sport!

TENIS

· Toate turneele puternice din tenisul masculin si cea mai spectaculoasa intrecere pe nationale sunt de asemenea in portofoliul nostru

· ATP 250, 500, 1.000

· Cupa Davis

· FED Cup

HANDBAL

Cei mai buni handbalişti dau lectii pe semicerc, in exclusivitate, la Telekom Sport.

· Bundesliga aduce in prim-plan talentul, vointa şi zecile de goluri! Sportul de echipa din Romania cu cele mai bune performante, se vede tot la noi .

· Campionatul National si Cupa Romaniei

Cele mai bune meciuri din campionatele interne de handbal, dar şi din Cupa Romaniei sunt marca Telekom.

· Liga Campionilor

Cele mai mari vedete din handbalul mondial se desfasoara in Liga Campionilor in super dueluri

· Campionatul Mondial Handbal Feminin

Titlul mondial se decide in exclusivitate la Telekom Sport



RUGBY

· Campionatul National, Cupa Romaniei, Cupa Regelui, Nationala Romaniei

Toate meciurile importante din rugbyul romanesc se v ad in exclusivitate la Telekom Sport. Partidele echipei nationale in Cupa Europeana a Natiunilor, meciurile test, jocurile din Superliga Nationala, din Cupa Romaniei sau din Cupa Regelui sunt toate la noi.

VOLEI

· Campionatul European

Cele mai bune echipe de volei masculin şi feminin se intalnesc din doi in doi ani la Campionatul European. Ambele sunt in exclusivitate la Telekom Sport!

· Beach Volley

Turneele de beach volley sunt de asemenea in portofoliul nostru la fel ca Superliga italiana, cel mai redutabil campionat european.

JUDO

· Grand Prix, Grand Slam, World Master și World Championships .

Tot la Telekom poti sa vezi in exclusivitate cei mai buni judoka in competitiile mondiale.

SPORTURI PROFESIONISTE AMERICANE

· NFL

National Football League este cea mai important a competitie a fotbalului american profesionist. Urmareşte cel mai iubit sport american in exclusivitate la Telekom Sport. Sezonul se incheie cu Super Bowl, evenimentul sportiv si productia TV a anului worldwide.

· NBA

Cel mai spectaaculos campionat de baschet al lumii, leaganul unor mituri precum cele ale lui Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Kobe Bryant, Larry Bird sau Wilt Chamberlain se vede in exclusivitate la Telekom Sport fara intrerupere din 2010.